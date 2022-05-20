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Судейство

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Испанский арбитр установит мировой рекорд. Такого в истории футбола еще не случалось

Испанец Матеу Лаос отработает на двух кубковых финалах в течение двух суток
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Матеу Лаос.
Фото Reuters

В субботу, 21 мая, арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос установит мировой рекорд. В течение двух суток испанец отработает на двух кубковых финалах в чужих для него странах — Саудовской Аравии и Греции.

В четверг вечером 45-летний Матеу Лаос судил встречу Кубка короля между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха» (1:1, пенальти — 1:3). А затем он перелетел в Афины, где завтра его ждет решающая игра Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАОК. Отмечу, что 15 мая он работал на матче чемпионата Испании «Кадис» — «Реал» (1:1).

В бригаду рекордсмена входят ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар.

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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

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