Испанский арбитр установит мировой рекорд. Такого в истории футбола еще не случалось

Испанец Матеу Лаос отработает на двух кубковых финалах в течение двух суток

В субботу, 21 мая, арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос установит мировой рекорд. В течение двух суток испанец отработает на двух кубковых финалах в чужих для него странах — Саудовской Аравии и Греции.

В четверг вечером 45-летний Матеу Лаос судил встречу Кубка короля между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха» (1:1, пенальти — 1:3). А затем он перелетел в Афины, где завтра его ждет решающая игра Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАОК. Отмечу, что 15 мая он работал на матче чемпионата Испании «Кадис» — «Реал» (1:1).

В бригаду рекордсмена входят ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар.