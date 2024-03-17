«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» и прервал 9-матчевую серию без побед в ла лиге

«Райо Вальекано» дома победил «Бетис» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У хозяев в этой встрече отличились Флориан Лежен на 40-й минуте и Серхио Камельо на 78-й.

«Бетис» с 42 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» набрал 29 очков и поднялся на 15-ю строчку. Команда прервала 9-матчевую серию без побед в чемпионате Испании.