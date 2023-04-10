«Атлетико» в гостях обыграл «Райо Вальекано»
«Атлетико» в гостях обыграл «Райо Вальекано» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:1.
В составе мадридской команды отличились Науэль Молина и Марио Эрмосо.
За «Райо» забил Фран Гарсия. Также на 62-й минуте матча защитник Флориан Лежен получил красную карточку.
«Атлетико» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы ла лиги, набрав 57 очков за 28 матчей. «Райо Вальекано» находится на 9-м месте с 37 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|2 : 1
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|1 : 2
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|2 : 0
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 3
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|3 : 3
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|0 : 2
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 1
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
Новости