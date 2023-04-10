«Атлетико» в гостях обыграл «Райо Вальекано»

«Атлетико» в гостях обыграл «Райо Вальекано» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе мадридской команды отличились Науэль Молина и Марио Эрмосо.

За «Райо» забил Фран Гарсия. Также на 62-й минуте матча защитник Флориан Лежен получил красную карточку.

«Атлетико» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы ла лиги, набрав 57 очков за 28 матчей. «Райо Вальекано» находится на 9-м месте с 37 очками.