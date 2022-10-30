«Реал» дома не смог обыграть «Жирону»

«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол Винисиуса Жуниора на 70-й минуте, гости ответили реализованным пенальти от Кристиана Стуани. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой Марко Асенсио.

В концовке матча вторую желтую карточку получил Тони Кроос.

«Реал» с 32 очками вышел на первое место ла лиги. «Жирона» с 10 очками — на 16-м месте.