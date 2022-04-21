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Сегодня, 16:20

«Барселона» продлила контракт с Араухо до 2026 года

Давид Хачатрян
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«Барселона» продлила контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение каталонского клуба с 23-летним уругвайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что «Барселона» прописала в договоре отступные за защитника в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 37 матчах за каталонцев и забил четыре мяча.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1517122449934098434
Футбол
ФК Барселона
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