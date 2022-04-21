«Барселона» продлила контракт с Араухо до 2026 года

«Барселона» продлила контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение каталонского клуба с 23-летним уругвайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что «Барселона» прописала в договоре отступные за защитника в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 37 матчах за каталонцев и забил четыре мяча.