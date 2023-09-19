«Осасуна» понесет наказание за оскорбительные кричалки фанатов в сторону Гринвуда
Испанская федерация футбола рассмотрит ситуацию, которая произошла в матче 5-го тура ла лиги «Хетафе» — «Осасуна» (3:2). Фанаты в своих кричалках пожелали смерти нападающему «городских» Мейсону Гринвуду.
Как сообщает Daily Mail, испанская лига сообщила о кричалках в комитет по борьбе с насилием.
Гринвуд не играл с января 2022 года из-за дела по избиению девушки. После того как игрока оправдали, «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
2
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
3
|Жирона
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|
4
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
15
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
16
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|1
|0
|3
|6-8
|3
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|3 : 2
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|1 : 0
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|2 : 1
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|3
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|4
|1
|1
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