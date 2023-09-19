«Осасуна» понесет наказание за оскорбительные кричалки фанатов в сторону Гринвуда

Испанская федерация футбола рассмотрит ситуацию, которая произошла в матче 5-го тура ла лиги «Хетафе» — «Осасуна» (3:2). Фанаты в своих кричалках пожелали смерти нападающему «городских» Мейсону Гринвуду.

Как сообщает Daily Mail, испанская лига сообщила о кричалках в комитет по борьбе с насилием.

Гринвуд не играл с января 2022 года из-за дела по избиению девушки. После того как игрока оправдали, «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав.