«Алавес» обыграл «Леванте» и вернулся в ла лигу спустя год

«Алавес» в ответном матче плей-офф за выход в ла лигу обыграл «Леванте» со счетом 1:0.

Единственный гол в дополнительное время на 120+9-й минуте забил Асьер Вильялибре, реализовав пенальти.

По итогам двух встреч «Алавес» победил со счетом 1:0 и вернулся в ла лигу спустя год. В сезоне-2021/22 команда заняла 20-е место в чемпионата Испании. Также в ла лигу поднялись «Гранада» и «Лас-Пальмас».