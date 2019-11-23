«Леганес» — «Барселона»: Ваге дебютирует в составе каталонцев нынешнем сезоне
14:04
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» примет «Барселону». Стал известен стартовый состав каталонского клуба.
В нем дебютирует в нынешнем сезоне защитник Мусса Ваге.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Серхио Роберто, Ваге, Юмтити, Фирпо, де Йонг, Дембеле, Месси, Гризманн, Суарес.
??? Today's Starting XI!#Legan?sBar?a— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2019
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