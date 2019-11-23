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«Леганес» — «Барселона»: Ваге дебютирует в составе каталонцев нынешнем сезоне

14:04
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В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» примет «Барселону». Стал известен стартовый состав каталонского клуба.

В нем дебютирует в нынешнем сезоне защитник Мусса Ваге.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Серхио Роберто, Ваге, Юмтити, Фирпо, де Йонг, Дембеле, Месси, Гризманн, Суарес.

Леганес — Барселона

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