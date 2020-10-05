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Куману понравилась игра «Барселоны» в матче с «Севильей»

07:31
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман доволен выступлением команды в матче с «Севильей» (1:1) в пятом туре чемпионата Испании.

«Это была тяжелая игра, — цитирует тренера Marca. — Они хорошо прессинговали нас. Мы же играли с мячом не так, как хотели бы. «Севилья» играет в хороший футбол, хорошо прессингует и физически сильнее нас. Это топ-команда.

Считаю, что мы играли хорошо, но во втором тайме много теряли мяч. Было непросто войти в ритм. Я доволен игрой команды. Мы были уставшими, но боролись до конца против очень сильного соперника".

В составе каталонского клуба отличился Филиппе Коутинью. У гостей забил Люк де Йонг.

Барселона — Севилья

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