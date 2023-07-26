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Сегодня, 02:45

Камавинга: «Счастлив быть игроком «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от сезона-2023/24.

«Приятно начинать очередной сезон с «Реалом». Я счастлив быть игроком этого клуба. Надеюсь, мы сможем выиграть множество трофеев. Где бы я ни был, везде можно встретить болельщиков «Реала», что очень приятно», — цитирует Madrid Xtra Камавинга.

Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Камавинга провел за «Реал» 59 матчей и отметился 2 результативными передачами.

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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