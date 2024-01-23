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Сегодня, 17:04

Хави считает «Атлетик» из Бильбао одной из самых сильных команд чемпионата Испании

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящую игру каталонцев с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, которая состоится 23 января в Бильбао.

«На пути к титулу мы встретились с неудобным соперником, с которым не хотели бы пересекаться. Мы будем играть с ними на их домашнем стадионе, при их болельщиках. Это одна из самых сильных команд чемпионата Испании. Они оказывают очень сильное давление и в целом делают все на высоком уровне. Сценарий матча будет крайне сложным, но мы готовы. Мы вернули хорошую игру, поэтому, надеюсь, этот матч станет прекрасным зрелищем», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

В последний раз в рамках Кубка Испании «Барселона» и «Атлетик» встречались в сезоне-2021/22 на стадии 1/8 финала. Тогда со счетом 3:2 в дополнительное время победил клуб из Бильбао.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Положение команд
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1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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Альмерия – Алавес
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Севилья – Осасуна
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Барселона – Вильярреал
 - : -
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Мальорка – Бетис
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Сельта – Жирона
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