Хави прокомментировал итог сезона ла лиги для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Вильярреалом» (0:2) подвел итоги сезона-2021/22 ла лиги. Специалист остался недоволен результатом команды в чемпионате Испании.

«Мы завершили сезон не лучшим образом. Он лежал на нас тяжким грузом, но сейчас можно отдохнуть и отвлечься. Нам пришлось приложить огромные моральные усилия, мы можем быть довольными, но не счастливыми.

Еще в ноябре мы были внизу, но мы выполнили задачу-минимум — финишировали вторыми. Футбол закончился, начинается работа в офисе. Многое нужно изменить», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» закончила сезон ла лиги на втором месте с 73 очками.