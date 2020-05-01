Год назад Месси забил 600-й гол за «Барселону». Вспомните этот шедевр
17:09
Сегодня исполнился ровно год с момента 600-го гола Лионеля Месси в составе «Барселоны». Аргентинский нападающий исполнил эффектный штрафной в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).
Несмотря на крупную победу, «Барса» уступила по сумме двух встреч (0:4 в ответном матче).
В «Барселоне» Месси провел всю профессиональную карьеру, начиная с сезона-2004/05. Всего на его счет 718 матчей и 627 голов во всех турнирах за «Барсу».
Lionel Messi.— Goal (@goal) May 1, 2020
That free-kick.
One year ago today.
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