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Главный тренер «Сельты»: «Иногда футбол немного несправедлив»

02:40
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании. В этой встрече за команду из Виго дебютировал российский нападающий Федор Смолов.

— Иногда футбол немного несправедлив, — цитирует Гарсию Mundo Deportivo. — Если будем так играть, то результаты придут. У нас были моменты. «Валенсия» воспользовалась своими возможностями, а мы нет. Я смелый тренер. Рискну ради трех очков вместо того, чтобы согласиться на одно.

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