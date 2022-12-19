Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своем будущем.

«Я не знаю, что ждет меня в будущем, живу сегодняшним днем. Сейчас я прекрасно чувствую себя в Мадриде, у нас много целей, которых нужно достичь в этом сезоне, а время подумать о будущем еще будет. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если «Реал» не отправит меня восвояси, то до этого времени я никуда не уйду», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Контракт Анчелотти с «Реалом», который он подписал в 2021 году, рассчитан до лета 2024 года.

Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.