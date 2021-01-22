Главный тренер «Реал Сосьедада» сообщил, что Эдегор не вернется в клуб

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгвасиль рассказал, что хотел видеть в составе команды форварда «Реала» Мартина Эдегора.

«Не существует возможности вернуть Эдегора к нам», — приводит слова Иманола журналист Фабрицио Романо.

Романо сообщил, что 22-летний норвежец был действительно близок к возвращению в «Сосьедад», но после звонка главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты игрок передумал. «Реал» настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.

Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за «Реал». Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.