«Фламенго» хочет пригласить Диегу Косту

«Фламенго» нацелилось на нападающего «Атлетико» Диегу Косту, сообщает Goal.com. Руководство бразильского клуба обеспокоено тем, что может потерять Габигола, срок арендного соглашения которого завершится 31 декабря, и ищет ему замену.

Согласно информации источника, защитник Филипе Луис, который выступал вместе с Диегу Костой за «Атлетико», помогает убедить его принять предложение бразильского клуба и вести переговоры.

Недавно Диегу Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Операция прошла успешно. Ранее сообщалось, что 31-летний испанец пропустит около 3 месяцев.

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