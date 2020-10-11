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Филиппе Коутинью: «Я вернулся в Испанию и хочу наладить дела в «Барселоне»

13:46
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью поделился мыслями о возвращении в каталонский клуб после аренды в «Баварии».

— У меня сейчас отличный период в карьере, — приводит Goal.com слова Коутинью. — За последние сезоны я многого достиг как на персональном, так и на клубном уровне, что для меня более важно. Я вернулся в Испанию с большим желанием наладить ход дел в «Барселоне», буду стараться выкладываться ради успеха команды. То же самое касается и сборной Бразилии. В «Баварии» я многое усвоил по поводу работы, потому что там очень интенсивные тренировки. Я хорошо вырос в физическом плане благодаря игре там.

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