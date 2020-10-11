Филиппе Коутинью: «Я вернулся в Испанию и хочу наладить дела в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью поделился мыслями о возвращении в каталонский клуб после аренды в «Баварии».
— У меня сейчас отличный период в карьере, — приводит Goal.com слова Коутинью. — За последние сезоны я многого достиг как на персональном, так и на клубном уровне, что для меня более важно. Я вернулся в Испанию с большим желанием наладить ход дел в «Барселоне», буду стараться выкладываться ради успеха команды. То же самое касается и сборной Бразилии. В «Баварии» я многое усвоил по поводу работы, потому что там очень интенсивные тренировки. Я хорошо вырос в физическом плане благодаря игре там.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.