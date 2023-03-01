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Сегодня, 21:18

Фалькао может перейти в клуб из чемпионата Малайзии

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в малазийском клубе «Джохор Дарул Такзим», сообщает Marca.

По информации издания, малайзийский гранд хочет подписать контракт с колумбийцем, чьё соглашение с испанской командой истекает в июне 2023 года.

Сам футболист дал понять, что готов к переходу в малазийскую команду.

В текущем сезоне 37-летний колумбиец сыграл 21 матча за «Райо Вальекано» и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Радамель Фалькао
Футбол
ФК Райо Вальекано
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
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 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
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 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
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 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
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 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
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 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
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