Фалькао может перейти в клуб из чемпионата Малайзии

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в малазийском клубе «Джохор Дарул Такзим», сообщает Marca.

По информации издания, малайзийский гранд хочет подписать контракт с колумбийцем, чьё соглашение с испанской командой истекает в июне 2023 года.

Сам футболист дал понять, что готов к переходу в малазийскую команду.

В текущем сезоне 37-летний колумбиец сыграл 21 матча за «Райо Вальекано» и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.