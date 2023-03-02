«Осасуна» переиграла «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

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«Осасуна» переиграла «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Единственный гол забил 21-летний нападающий Абде Эззалзули на 47-й минуте.

Ответный матч состоится в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» 4 апреля.