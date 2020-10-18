«Эйбар» сыграл вничью с «Осасуной»
«Эйбар» в матче 6-го тура чемпионате Испании дома сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.
На 88-й минуте полузащитник гостей Хон Монкайола получил вторую желтую карточку.
После этого матча «Эйбар» с 5 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» с 7 очками — на 11-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
«Эйбар» — «Осасуна» — 0:0
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос, Родригес, Альварес, Посо, Атиенса, Кике Гарсия (Кике, 90), Инуи (Хиль, 70), Муто (Серхио Энрич, 57).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Р.Гарсия (Лопес, 80), Монкайола, Кальери (Хони, 32), Барха (Видаль, 67), Гальего.
Предупреждения: Атиенса, 1. Барха, 26. Монкайола, 40. Арбилья, 62.
Удаление: Монкайола, 88.
Судья: Медье Хименес (Испания).
?18 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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