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«Эйбар» сыграл вничью с «Осасуной»

14:52
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«Эйбар» в матче 6-го тура чемпионате Испании дома сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.

На 88-й минуте полузащитник гостей Хон Монкайола получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Эйбар» с 5 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» с 7 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Эйбар» — «Осасуна» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос, Родригес, Альварес, Посо, Атиенса, Кике Гарсия (Кике, 90), Инуи (Хиль, 70), Муто (Серхио Энрич, 57).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Р.Гарсия (Лопес, 80), Монкайола, Кальери (Хони, 32), Барха (Видаль, 67), Гальего.

Предупреждения: Атиенса, 1. Барха, 26. Монкайола, 40. Арбилья, 62.

Удаление: Монкайола, 88.

Судья: Медье Хименес (Испания).

?18 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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