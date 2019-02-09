"Эспаньол" победил "Райо Вальекано"

"Эспаньол" обыграл "Райо Вальекано" в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил хавбек Серхи Дардер на 90+5-й минуте.

"Эспаньол" набрал 28 очков и поднялся на 28-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 23 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:1)

Голы: Ба, 33 (0:1). Борха Иглесиас, 72 - с пенальти (1:1). Дардер, 90+5 (2:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Давид Лопес, Лопес, Дардер, Рока, Мелендо (Гранеро, 83), Серхио Гарсия (Феррейра, 69), Пьятти (У Лэй, 34), Борха Иглесиас.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Имбула (Медран, 51), Комесанья, Альваро Гарсия (Бебе, 74), Эмбарба (Марио Суарес, 79), Рауль де Томас.

Предупреждения: Веласкес, 73. Амат, 77.

Судья: Прието Иглесиас.

09 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".

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