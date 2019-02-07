Эрнесто Вальверде: "На Коутинью слишком большой фокус внимания"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничейного результата в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Реалом" (1:1) прокомментировал игру полузащитника своей команды Филиппе Коутинью​, сообщает Marca. 26-летний бразилец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте на форварда Лионеля Месси.

– Я много думал об игре Коутинью, потому что я знаю, что от него многого ждут. На нем слишком большой фокус внимания. Но я думаю, что это замечательный игрок, который продолжает расти, чего мы и ждем. У него было два-три момента. Все ошибаются, в конце концов, – цитирует Вальверде Marca.

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