Двоюродный брат Месси хочет, чтобы он ушел из «Барселоны»

Двоюродный брат Лионеля Месси Макси Бьянкуччи признался, что желает ухода лидера «Барселона» из команды. В его контракте есть пункт, согласно которому может уйти в конце сезона.

— Лично я хотел бы, чтобы он играл за другую команду. Доказать тем, кто утверждает, что Месси хорош только для «Барселоны», что они не правы, — приводит слова Бьянкуччи FootballNews24. — Правда в том, с такими генами можно хорошо играть где угодно. Считаю, что наследник Месси еще не родился.

Честно говоря, я не вижу его в Италии. Любое мое мнение вызовет подозрение, но, как я уже говорил, решение остается за ним. Если честно, я мечтаю увидеть его в футболке «Ньюэллз Олд Бойз».