Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам
16:48
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе. Россиянин восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке, сообщает Twitter клуба.
? A dos d?as del #GetafeValencia ?@LaLiga ? #AmuntValencia pic.twitter.com/cIXfWzwfLB— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 6, 2020
У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.
В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.
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