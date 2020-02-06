Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе. Россиянин восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке, сообщает Twitter клуба.

У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.