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Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам

16:48
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе. Россиянин восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке, сообщает Twitter клуба.

У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.

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