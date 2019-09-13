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Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Барселоной»

17:15
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Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев.

Заявка «летучих мышей» выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс;

полузащитники — Парехо, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш;

нападающие — Гамейро, Родриго, Гомес.

Встреча «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября, в субботу, начало — в 22.00 (мск).

Барселона — Валенсия

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