Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Барселоной»

Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев.

Заявка «летучих мышей» выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс;

полузащитники — Парехо, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш;

нападающие — Гамейро, Родриго, Гомес.

Встреча «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября, в субботу, начало — в 22.00 (мск).