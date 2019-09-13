Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Барселоной»
17:15
Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «летучих мышей» выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч;
защитники — Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс;
полузащитники — Парехо, Коклен, Кондогбья, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш;
нападающие — Гамейро, Родриго, Гомес.
Встреча «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября, в субботу, начало — в 22.00 (мск).
? Primera CONVOCATORIA de Albert Celades como entrenador del @valenciacf ?— Valencia CF ?? (@valenciacf) September 13, 2019
?A por TODAS, EQUIPO! ??#Bar?aValencia ? #NewEra pic.twitter.com/XJLwUW0W8M
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