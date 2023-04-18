Анчелотти о сборной Бразилии: «Мне не нравится об этом говорить. Я хотел бы остаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в сборной Бразилии.

«Мне не нравится об этом говорить. Я хотел бы остаться в «Реале», я уже разъяснил это», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Сам 63-летний итальянец заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.