Бывший главный тренер «Барселоны» считает, что Сетьена стоит оставить

Бывший футболист, тренер молодежки и главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач считает, что клубу стоит оставить Кике Сетьена. Специалист возглавил «Барсу» 13 января 2020 года.

— Думаю, Сетьен должен остаться главным тренером, — цитирует Twitter FCBarcelonaFI Рексача. — Когда происходит смена тренера посреди сезона, это плохо влияет на команду. Не думаю, что нужно рано избавляться от тренеров.

Весь сезон «Барселоны» вышел очень странным. После матча с «Вильярреалом» я думал, что они смогут дойти до финальной стадии Лиги чемпионов в хорошей форме, но в двух последних играх «Барса» вернулась к тому, что делала до «Вильярреала».

Под руководством Сетьена «Барса» уступила чемпионский титул «Реалу» и не смогла взять Кубок Испании. При этом команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов. На стадии 1/8 финала ей предстоит провести ответную игру с «Наполи». Первая встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:1.