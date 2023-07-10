«Бетис» договорился о переходах Бельерина и Роки

Бывший защитник «Барселоны» Эктор Бельерин и защитник «Лидса» Марк Рока близки к переходу в «Бетис», сообщает Фабрицио Романо.

28-летний Бельерин подпишет контракт с клубом в статусе свободного агента — в июле у испанца истек контракт со «Спортингом». Защитник уже играл за «Бетис» на правах аренды в сезоне-2021/22.

Рока перейдет в «Бетис» на правах аренды с правом выкупа. По информации источника, клубы уже согласовали условия сделки.