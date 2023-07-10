Феликс может вернуться в «Бенфику»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает Record.

По данным источника, в 23-летнем игроке заинтересована «Бенфика». Клуб хочет арендовать португальца на один сезон.

Феликс выступал в «Бенфике» до перехода в «Атлетико», куда был продан за 127 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2022/23 форвард играл за «Челси». Феликс участвовал в 20 матчах, в которых отметился четырьмя голами.