Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:09

Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антуан Гризманн забивает гол в ворота «Бетиса».
Фото Reuters

«Атлетико» дома обыграл «Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

Оба гола в составе мадридской команды забил Антуан Гризманн. За клуб из Севильи забитым мячом отметился Набиль Фекир.

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» остался на пятой позиции (20 очков).

Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 17:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Атлетико

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Бетис
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эспаньол» и «Эльче» сыграли вничью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости