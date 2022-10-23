Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

«Атлетико» дома обыграл «Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

Оба гола в составе мадридской команды забил Антуан Гризманн. За клуб из Севильи забитым мячом отметился Набиль Фекир.

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» остался на пятой позиции (20 очков).