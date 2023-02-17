Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:40

«Барселону» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Маркоса Алонсо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера защитника «Челси» Маркоса Алонсо, утверждает AS.

Клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника на правах свободного агента летом 2022 года.

Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками: форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро.

«Унион Адарве» мог бы в таком случае получить солидарные выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

Маркос Алонсо
ФК Барселона
ФК Челси
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» хочет купить защитника «Манчестер Юнайтед» Далота
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 - : -
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости