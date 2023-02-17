«Барселону» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Маркоса Алонсо

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера защитника «Челси» Маркоса Алонсо, утверждает AS.

Клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника на правах свободного агента летом 2022 года.

Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками: форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро.

«Унион Адарве» мог бы в таком случае получить солидарные выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.