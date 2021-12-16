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«Барселона» ведет переговоры с двумя криптобиржами о титульном спонсорстве

12:40
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«Барселона» ведет переговоры с двумя биржами криптовалют: Binance и FTX— о титульном спонсорстве, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» также продолжает переговоры с нынешним титульным спонсором — Rakuten.

Каталонский клуб хочет получать от спонсора около 60 миллионов евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что Rakuten не согласен на такие условия.

Срок соглашения клуба с нынешним спонсором истекает летом 2022 года. Напомним, что каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям контракта.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211216/1001726252/dos-ofertas-valora-barca-patrocinar-camiseta.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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