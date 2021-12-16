Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на решение нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру.

«Очень жаль, что Агуэро вынужден досрочно завершить карьеру, — написал Линекер в Twitter. — Для меня было честью наблюдать за игрой Серхио на протяжении многих лет. Он является одним из величайших бомбардиров в истории футбола. Желаю Агуэро всего лучшего по окончании карьеры».

Sorry to hear that @aguerosergiokun has had to retire prematurely. It's been a privilege to have watched him over the years. Indisputably one of the greatest goalscorers ever to grace our game. Wish him well with his retirement. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) December 15, 2021

30 октября 33-летнему аргентинцу стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1). Нападающего заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования Агуэро диагностировали сердечную аритмию.