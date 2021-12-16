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Линекер — о решении Агуэро завершить карьеру: «Он является одним из величайших бомбардиров в истории футбола»

Линекер отреагировал на решение Агуэро завершить карьеру
12:10
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на решение нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру.

«Очень жаль, что Агуэро вынужден досрочно завершить карьеру, — написал Линекер в Twitter. — Для меня было честью наблюдать за игрой Серхио на протяжении многих лет. Он является одним из величайших бомбардиров в истории футбола. Желаю Агуэро всего лучшего по окончании карьеры».

30 октября 33-летнему аргентинцу стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1). Нападающего заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1471155767243849733

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Карен Саркисян все материалы автора

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