«Реал» отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус

«Реал» может объявить о новых случаях заражения коронавирусом в команде, сообщает AS со ссылкой на Cope.

По информации источника, мадридский клуб отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус и определить точное число заболевших.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Лука Модрич, а также защитник команды Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.