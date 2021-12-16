«Реал» отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус
13:10
«Реал» может объявить о новых случаях заражения коронавирусом в команде, сообщает AS со ссылкой на Cope.
По информации источника, мадридский клуб отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус и определить точное число заболевших.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Лука Модрич, а также защитник команды Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/16/primera/1639641471_918206.html
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