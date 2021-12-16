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«Реал» отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус

13:10
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«Реал» может объявить о новых случаях заражения коронавирусом в команде, сообщает AS со ссылкой на Cope.

По информации источника, мадридский клуб отложил тренировку, чтобы провести дополнительные тесты на коронавирус и определить точное число заболевших.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Лука Модрич, а также защитник команды Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/16/primera/1639641471_918206.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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