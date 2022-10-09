«Барселона» победила «Сельту». Следующий матч каталонцы проведут с «Реалом»

«Барселона» дома обыграла «Сельту» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Педри.

«Барселона» набрала 22 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице ла лиги. Каталонцы по дополнительным показателям опережают «Реал», который также имеет 22 очка.

«Сельта» с 10 очками расположилась на 11-м месте.

В следующем матче «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» 16 октября. «Сельта» примет «Реал Сосьедад» также 16-го числа.