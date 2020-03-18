«Барселона» претендует на полузащитника «Лацио» Луиза Фелипе

«Барселона» заинтересована в защитнике «Лацио» Луизе Фелипе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб хочет приобрести 22-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Сообщается, что римляне хотят переподписать контракт с футболистом, однако может не удержать игрока в клубе. По словам источника, «Барселона» хочет предложить за Луиза Фелипе 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Фелипе 1 гол и 1 результативная передача в 23 матчах за отстающий на 1 очко от первого места в чемпионате Италии «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 20 миллионов евро.