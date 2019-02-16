"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" благодаря голу Гризманна и обошел "Реал"

"Атлетико" с минимальным счетом победил "Райо Вальекано" в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Антуан Гризманн.

"Атлетико" набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 23 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн, 74.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Гальвес (Альваро Гарсия, 76), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Трехо (Посо, 57), Комесанья, Эмбарба (Бебе, 57), Рауль де Томас.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Хименес, Сауль, Эрнандес (Савич, 75), Гризманн, Мората, Корреа (Диегу Коста, 60), Витоло (Лемар, 60).

Предупреждение: Хименес, 90+2.

Судья: Хиль Мансано.

16 февраля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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