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«Атлетик» не может согласовать сумму трансфера Хави Мартинеса

20:00
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«Атлетик» намерен вернуть полузащитника Хави Мартинеса из «Баварии». Мюнхенский клуб готов расстаться с игроком, у которого еще год действует контракт, сообщает Marca.

«Атлетик» готов заплатить за 32-летнего испанца 10 миллионов евро. Однако «Бавария» хочет получить 12 миллионов и пока не идет на уступки.

В минувшем сезоне Мартинес провел 24 матча во всех турнирах и заработал одну красную карточку. Вместе с «Баварией» хавбек стал чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.

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