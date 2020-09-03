«Атлетик» не может согласовать сумму трансфера Хави Мартинеса

«Атлетик» намерен вернуть полузащитника Хави Мартинеса из «Баварии». Мюнхенский клуб готов расстаться с игроком, у которого еще год действует контракт, сообщает Marca.

«Атлетик» готов заплатить за 32-летнего испанца 10 миллионов евро. Однако «Бавария» хочет получить 12 миллионов и пока не идет на уступки.

В минувшем сезоне Мартинес провел 24 матча во всех турнирах и заработал одну красную карточку. Вместе с «Баварией» хавбек стал чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.