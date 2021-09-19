Анчелотти рассказал, почему Азар не играл в матче «Реала» с «Интером»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему полузащитник команды Эден Азар не участвовал в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).
«Азар не играл, так как испытывает небольшой дискомфорт в колене. Оно его беспокоило после матча, посмотрим, что будет дальше. Он сейчас набрал неплохую форму. Нужно будет с ним действовать осторожнее. Ему предстоит играть два матча подряд», — цитирует Анчелотти Marca.
Сегодня, 19 сентября, «Реал» на выезде сыграет с «Валенсией». Начало — в 22.00 (мск).
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