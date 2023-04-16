Анчелотти о победе над «Кадисом»: «Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Это был полноценный матч. В первом тайме не хватало успешных действий, но команда сыграла очень хорошо. Мы забили в самой сложной ситуации. Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой в этой встрече. Начо, Себальос, Асенсио... они представляют дополнительную ценность для этой команды. Завтра мы должны поработать с теми, кто ещё не тренировался, а затем отправиться отдыхать», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка за 29 матчей. «Кадис» находится на 15-м месте с 31 очками.