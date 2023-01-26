Алекс Бальде отметил игру Дембеле в матче «Барселоны» с «Реалом Сосьедад»

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде оценил победу команды над «Реалом Сосьедад» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Победный гол забил Усман Дембеле.

«Горжусь, что Дембеле у нас в команде. У него много полезных качеств, он многое дает атаке. Мы хотим выиграть этот Кубок Испании, это наша цель. Осталось провести три игры», — сказал защитник Football Espana.