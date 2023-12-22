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«Реал» в меньшинстве обыграл «Алавес» и вышел на первое место

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 декабря. Алавес — Реал — 0:1.
Фото Reuters

«Реал» переиграл «Алавес» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории-Гастейсе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины мадридская команда осталась в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. На 2-й добавленной минус Лукас Васкес с передачи Тони Крооса открыл счет и принес гостям победу.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Алавес» опустился на 16-е место — 16 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
2
1
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«Мальорка» победила «Осасуну»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 1 : 1
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.12 23:30
Алавес – Реал
 0 : 1
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
 3 : 2
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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