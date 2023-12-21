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Сегодня, 22:59

«Жирона» упустила победу над «Бетисом» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Жирона» в гостях сыграла вничью с «Бетисом» в матче 18-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 39-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Артем Довбик. Ничью хозяевам принес гол Хермана Пеццелы на 88-й минуте.

«Жирона» (45 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Бетис» (28) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 21:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Жирона
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Жирона
0
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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Кадисом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
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Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 1 : 1
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Кадис – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.12 23:30
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