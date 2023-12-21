«Жирона» упустила победу над «Бетисом» в ла лиге

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«Жирона» в гостях сыграла вничью с «Бетисом» в матче 18-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 39-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Артем Довбик. Ничью хозяевам принес гол Хермана Пеццелы на 88-й минуте.

«Жирона» (45 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Бетис» (28) занимает седьмое место в турнирной таблице.