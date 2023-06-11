«Алавес» и «Леванте» сыграли вничью в первом матче за право выступить в ла лиге

«Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Леванте» в первом матче финала плей-офф за право выступить в ла лиге в следующем сезоне — 0:0.

Ответная игра пройдет 17 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

По итогам сезона-2022/23 в сегунду вылетели «Эльче», «Эспаньол» и «Вальядолид». Ранее в ла лигу вышли «Гранада» и «Лас-Пальмас».