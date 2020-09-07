Агент Лаутаро Мартинеса встретится с руководством «Барселоны» на этой неделе

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прилетит в Испанию на этой неделе, чтобы провести встречу с представителями «Барселоны», сообщает AS.

Клубы давно ведут переговоры о возможном трансфере. «Интер» требовал за игрока 111 миллионов евро — сумму отступных. «Барселона» пропустила дедлайн, до которого должна была дать окончательный ответ, так что «нерадзурри» начали с 23-летним аргентинцем переговоры о новом контракте.

Тем не менее, каталонцы не оставляют надежд подписать Мартинеса. Сине-гранатовые готовы заплатить за нападающего 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 14 голов и 7 результативных передач в 35 матчах серии А.