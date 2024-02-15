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15 февраля, 20:10

Неймар вернулся к тренировкам в «Аль-Хиляле» после травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар приступил к тренировкам в тренажерном зале в расположении клуба, сообщает пресс-служба команды.

В октябре 2023 года 32-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

Неймар успел провести за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забить 1 гол и сделать 3 результативные передачи. Он перешел в саудовский клуб из «ПСЖ» летом 2023 года.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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