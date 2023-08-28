Манчини прокомментировал назначение главным тренером сборной Саудовской Аравии

Новый главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини высказался о назначении на пост.

«Я принял захватывающий новый проект, основанный на развитии национального футбольного сектора, молодых талантов и будущих поколений, которые всегда были близки моему сердцу.

Я считаю, что это назначение является признанием важности итальянского футбола и я буду с гордостью продолжать нести нашу итальянскую культуру в мир.

Федерация футбола Саудовской Аравии проявила признательность за работу, которую я я проделывал годами, выбрав меня на такую престижную должность главного тренера сборной», – написал Манчини в соцсетях.

Сборная Саудовской Аравии 27 августа объявила о назначении 58-летнего специалиста. Ранее Манчини тренировал сборную Италии, которая под его руководством стала победителем Евро-2020, но не смогла пробиться на ЧМ-2022.