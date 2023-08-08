Клуб из Саудовской Аравии готов платить Неймару 300-400 миллионов евро в год

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Footmercato, саудовский клуб сделал 31-летнему бразильцу предложение с зарплатой 300-400 миллионов евро.

Также интерес к игроку сборной Бразилии проявляют «Барселона», «Челси» и бразильский клуб.

Ранее появилась информация, что Неймар сообщил руководству парижского клуба о желании уйти. Однако отец футболиста опроверг это.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.