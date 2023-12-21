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«Аль-Хиляль» — «Абха»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Абхой» в чемпионате Саудовской Аравии 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото AFP

«Аль-Хиляль» на своем поле сыграет с «Абхой» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 декабря, в четверг. Матч пройдет на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Хиляль» — «Абха» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру можно посмотреть на платном онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начнется эфир в 20.55 мск.

По итогам 17 туров команда из Эр-Рияда набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. Клуб из Абхи с 14 баллами располагается на 16-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 18-й тур
21 дек, 21:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Абха

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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